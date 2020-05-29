Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Kaza, Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi Aksaray- Adana E-90 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.E. idaresindeki 42 FTY 57 plakalı otomobil sürücüsü ile C.K.'nın idaresindeki 33 KLJ 60 plakalı otomobillerin sürücüsünün direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu iki araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA