Konya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

15.05.2022 19:27
Konya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi Hastane Kavşağı'nda, Servet Tektürk idaresindeki 42 JA 342 plakalı otomobil, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 M 1909 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, aracın sürücüsü ile araçta bulunan eşi İlknur (35) çocukları B.T. (14), M.A.T. (6), - B.T.(9), B.T. (11) yaralandı.

Kazaya karışan 42 M 1909 plakalı otomobilin sürücüsü ise kaza yerinden hızla kaçtı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati bir tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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