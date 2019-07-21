Son Dakika Haberleri: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (4)
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (4)

56 dakika önce

KONYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (4), System.String[]
KONYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 23.20 sıralarında Adana Çevreyolu alt geçitte meydana geldi. İki otomobilin henüz bilinmeyen nedenle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:15 Kaynak: DHA
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