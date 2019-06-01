Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
53 dakika önce
Konya'nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:29 Kaynak: AA
'nın Hüyük
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Galip D. idaresindeki 20 APH 92 plakalı otomobil, Budak Mahallesi Kavşağı'nda, Ramazan B'nin kullandığı 34 LM 100 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.
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Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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