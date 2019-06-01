Son Dakika Haberleri: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

53 dakika önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]
Konya'nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Galip D. idaresindeki 20 APH 92 plakalı otomobil, Budak Mahallesi Kavşağı'nda, Ramazan B'nin kullandığı 34 LM 100 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:29 Kaynak: AA
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