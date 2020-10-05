İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Ilgın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 42 AEA 422 plakalı otomobil ile 42 KZ 024 plakalı otomobil, Ilgın- Beyşehir kara yolu Harmanyazı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, araçlardaki, Ümmühan, Lütfi ve Berat Altun, Ayşe, Tütek, Ahmet, Sema ve İbrahim Gezen ile Hüdaver Arıkan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yanmaya başlayan otomobillerden biri, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.