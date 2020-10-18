Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan İ.Y, S.E, F.G, S.O, M.Y, İ.Y. ve Z.K, 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi ile Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

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Son Dakika › Güncel › Konya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

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