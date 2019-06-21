Son Dakika Haberleri: Konya'da iki otomobil köprüde çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Konya'da iki otomobil köprüde çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin köprü üzerinde çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Konya'da iki otomobil köprüde çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin köprü üzerinde çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dursun Güler (42) idaresindeki 34 UN 3683 plakalı otomobil, Beyşehir- Isparta kara yolunun 3. kilometresinde Toparmut mevkisindeki köprü üzerinde, karşı yönden gelen Mustafa Erdem (49) yönetimindeki 07 MLH 22 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan, sürücüler ile araçlarda bulunan Nazım Güler (17), Tuğçe (17) ve Raziye Erdem (17), Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Dursun ve Nazım Güler, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:25 Kaynak: AA
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