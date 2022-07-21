Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

21.07.2022 17:50
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Esra Çetin ( 26) yönetimindeki 01 AAE 516 plakalı otomobil, Seydişehir- Antalya kara yolunun 22. kilometresi Tınaztepe- Bozkır kavşağında Rahman Erdoğan (34) idaresindeki W62752M plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Esra Çetin ile aynı araçtaki Elif Altıntaş (25), Esra Süner (37), Kemal Efe Süner(13), Mihriban Süner (16) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Konya Büyükşehir'den Seydişehir'e 14.1 km daha mahalle Yolu Konya Büyükşehir'den Seydişehir'e 14.1 km daha mahalle Yolu
Kaynak: AA

Seydişehir, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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