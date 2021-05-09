Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, adı belirlenemeyen sürücüsüyle otomobillerdeki Ali Tuna K, Mehmet B, Emine Nur Ö, Ayşe B, Gamze K, İsmail Ö. ve Ayşe N. yaralandı.

Mümin E. idaresindeki 07 JY 016 plakalı otomobil, Hacıakif Mahallesi, Şehit Hasan Metli Caddesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve karşı yönden gelen 42 AEB 612 plakalı otomobille çarpıştı.

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

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