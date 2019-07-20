Son Dakika Haberleri: Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7...
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Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7...

1 saat önce

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7..., System.String[]
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. - KONYA
Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
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