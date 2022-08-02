Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

02.08.2022 01:47
Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KONYA'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

KONYA'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Seydişehir- Bozkır karayolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Umut Sayhan (29) yönetimindeki 20 AK 414 plakalı otomobil, Görkem Türkmen'in kullandığı 33 TZ 733 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Umut Sayhan ve Görkem Türkmen ile yanındaki Zahide Türkmen ve Zeynep Ece Türkmen yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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