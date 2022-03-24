İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

24.03.2022 00:54

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yusuf Açıkgöz (42) idaresindeki 06 CHV 739 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Acar (23) idaresindeki 42 B 1390 plakalı otomobil Alaylar Bir Mahallesi Mortaş Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Semiha Acar (46), Goncagül (39), Ayşegül (38), Kısmet (14) ve Hülya Koçak (18) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Semiha Acar, buradaki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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