Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan çocuk hastanede öldü - Son Dakika
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Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan çocuk hastanede öldü

09.07.2022 15:24
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan çocuk hastanede öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu 15 kişinin yaralandığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Konya'nın Kulu ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu 15 kişinin yaralandığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ankara-Konya kara yolu Ak Sanayi Sitesi kavşağındaki kazada ağır yaralanan Sara Lena Çetinkaya, Kulu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün, Hilal D. (39) yönetimindeki 06 BLN 498 plakalı otomobil, Recep A. (40) idaresindeki 06 BT 6389 plakalı otomobille çarpışmış, kazada 5'i çocuk 15 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan çocuk hastanede öldü - Son Dakika

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