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Konya'da iki polisi yaralayan cezaevi firarisi Kayseri'de yakalandı

6 saat önce

Konya'da açık cezaevinden firar eden ve kovalamaca sırasında otomobille iki polisi yaralayarak kaçan hükümlü, Kayseri'de yakalandı.

Konya'da iki polisi yaralayan cezaevi firarisi Kayseri'de yakalandı, System.String[]

Konya'da açık cezaevinden firar eden ve kovalamaca sırasında otomobille iki polisi yaralayarak kaçan hükümlü, Kayseri'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve hakaret suçlarından 11 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla bulunduğu cezaevinden firar eden Ekrem Özgün'ün (24) bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, Özgün'ün 2 Kasım'da kentteki bir hastanede olduğunu tespit ederek harekete geçti. Polisleri fark eden Özgün, yaşanan kovalamacada otomobille iki polisi yaralayarak kaçtı.

Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu otomobille Kayseri'ye kaçtığı belirlenen Özgün, Konya ve Kayseri polisinin ortak çalışmasıyla Kayseri'de yakalandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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