Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Nuri Başak (61) idaresindeki 42 ABZ 06 plakalı tır, Zaferiye Mahallesi yakınlarında T. A. idaresindeki 42 LB 963 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada sürücü Başak ile aynı araçta bulunan oğlu Umut Başak (35) yaralandı.

Ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Nuri Başak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Başak'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisinin kocasını öldüren sanıktan ilginç savunma: Sizi seviyorum
Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı İngiliz basını, Kasım Süleymani'nin Esed rejimi tarafından ele verildiğini iddia etti (AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Son Dakika Haberleri
19:52 Muğla aslı baş davasında kararın bugün açıklanması bekleniyor-2 - Son Dakika
19:51 Polis memurunu aracıyla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika
19:50 "4 AA çalışanının gözaltına alınmasının hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur" - Son Dakika
19:50 Burdur'da FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
19:45 Doç. Dr. Ömer Kul: "Doğu Türkistan ikinci Endülüs yolunda" - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 19:58:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]