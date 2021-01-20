Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Sağlık ekipleri, Gündüz'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya 'nın Ereğli ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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