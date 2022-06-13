Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Savrulan iki araç da Mehmet Bozyar yönetimindeki 70 AG 050 plakalı tırla çarpıştı.

Kaynak: AA

Seydişehir, Tragger, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.