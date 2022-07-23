Konya'da iki trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da iki trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı

23.07.2022 16:46
Konya'da iki trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Mehmet el Handar, Seydişehir- Bozkır kara yolunda, İsmail Sağ yönetimindeki 42 DH 542 plakalı saman balyası yüklü kamyonun kasasından düştü.

İhbar üzerine kaza yerine gelen ambulansa Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Handar, durumunun ağır olması nedeniyle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, Yaşar Balıkçı idaresindeki 42 K 1040 plakalı ticari araç, Yenicami Mahallesi Cemal Pabuççu Caddesi'nde, Hakan Uslu yönetimindeki 42 K 6860 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Balıkçı ile otomobildeki Elif Nur Uslu (12), Utkan Uslu (13), ve Musa Enes Halıcı (14) ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Suriye, Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da iki trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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