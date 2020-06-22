Konya'da "İklim Değişikliği Eylem Planı Çalışmaları" başladı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, uluslararası küresel iklim anlaşmaları doğrultusunda iklim değişikliği kriterlerini dikkate alarak uyum, azaltım, sera gazı envanterini içeren "Konya İklim Değişikliği Eylem Planı" çalışmalarına başladığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje ile iklim değişikliğinin Konya üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Konya'nın bu konuda da örnek bir şehir olacağını ifade eden Altay, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın, 21. yüzyıl dünyasının en büyük tehditlerinden birisi olduğunu, dünya hükümetlerinin ve yerel yönetimlerin geleceğimizi tehdit eden bu soruna karşı etkin şekilde mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çevre sorunlarının ve iklim değişikliği ile mücadelenin daha belirgin şekilde ortaya çıktığına dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Salgınla istemeyerek de olsa çevreye yaptığımız pozitif katkıyı salgından sonraki süreçte de devam ettirmek zorundayız. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası küresel iklim anlaşmaları doğrultusunda iklim değişikliği kriterlerini dikkate alarak Konya İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarını başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğini de alacağımız proje tamamlandığında Konya bu konuda da örnek bir şehir olacak. Konya il sınırlarında devam eden endüstriyel, tarım, hayvancılık, enerji, trafik gibi faaliyetler ile su ve katı atık yönetimi, afetler, iklim parametreleri gibi olayların mevcut durum analizleri yapılacak. Bu faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları hesaplanacak ve iklim değişikliğine olan olumsuz etkileri azaltılacak."