"İklim Odaklı Oyun Geliştirme Hackathon'u" başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"İklim Odaklı Oyun Geliştirme Hackathon'u" başladı

17.05.2022 13:41

Konya Büyükşehir Belediyesi, "İklim Odaklı Oyun Geliştirme Hackathon'u" düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, "İklim Odaklı Oyun Geliştirme Hackathon'u" düzenliyor.

Belediye Gençlik Meclisinin ev sahipliğinde "Go Game" adı verilen Hackathon, Beyşehir ilçesindeki kamp alanında gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 17 yaş üzeri 128 üniversite öğrencisinin katıldığı Hackathon'da, çeşitli iklim odaklı oyunların geliştirilmesi isteniyor.

İlçede bir hafta sürecek Hackathon'da, baskı malzemeleri kullanılmadan plastik ve kartondan "sıfır atık" temasına dikkati çekilmeye çalışılıyor.

Hackathon, gençlerin oyun sektöründeki yeteneklerini gösterebilmesi, eğitsel oyun geliştirebilmesi ve sosyalleşmesi açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda, Konya Büyükşehir Belediyesinin, üniversitelerde açılan oyun, tasarım, animasyon, dijitalleşme bölümleri ile yazılıma ilgi duyan gençlere destek sağladığı belirtildi.

İklim Odaklı Oyun Geliştirme Hackathon'u başladı
İklim Odaklı Oyun Geliştirme Hackathon'u başladı
İklim Odaklı Oyun Geliştirme Hackathon'u başladı
İklim Odaklı Oyun Geliştirme Hackathon'u başladı
İklim Odaklı Oyun Geliştirme Hackathon'u başladı
İklim Odaklı Oyun Geliştirme Hackathon'u başladı

YORUMLAR
500
Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası başlıyor Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası başlıyor Eskişehir'de 'Geleceğimiz İçin İklim İçin Tek Yürek' projesi başladı Eskişehir'de 'Geleceğimiz İçin İklim İçin Tek Yürek' projesi başladı
Kaynak: AA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 'İklim Odaklı Oyun Geliştirme Hackathon'u' başladı - Son Dakika


Son Dakika
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 20:18:41. #1.12#
SON DAKİKA: "İklim Odaklı Oyun Geliştirme Hackathon'u" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement