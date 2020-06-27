Konya'da ilk kez peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da ilk kez peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi

KONYA'da, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

KONYA'da, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında kentte ilk kez peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Peçeteye emdirilmiş bonzainin satış fiyatının bin TL olduğu bildirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 6 şüpheli 'uyuşturucu imalatından', 12 şüpheli de 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan gözaltına aldı.Operasyon 785 gram toz esrar, 582 adet uyuşturucu hap ecstasy, 14 adet peçeteye emdirilmiş bonzai, 4 kök Hint keneviri ile uyuşturucu satışından elde edilen 3 bin 950 TL ele geçirildi. Peçeteye emdirilmiş bonzainin Konya'da ilk kez ele geçirildiği ve tanesinin satış fiyatının bin TL olduğu belirtildi.

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Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:02 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da ilk kez peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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