Konya'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Son Dakika

İlköğretim Haftası, hafta boyunca tüm okullarda salgın tedbirlerine uygun olarak çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Törene, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerden temsilci gruplar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program sona erdi.

Konya 'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

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