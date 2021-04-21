Konya'da imam hatipli öğrencilerin yoğun ramazan mesaisi - Son Dakika

Konya'da bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, "İlahiyat odaklı hafızlık proje okulu" olarak belirlenen imam hatip lisesi öğrencileri, ramazan ayı nedeniyle camilerde, radyolarda mukabele okuyor.

Meram ilçesinde yer alan, Türkiye'nin 20 farklı ilinden ve 10 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü Mustafa İlboğa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, ramazan ayı nedeniyle öğrencilere çeşitli etkinlikler yaptırılıyor.

Okul öğrencileri şehrin merkezi camilerinde, yerel radyolarda mukabele okuyor, televizyonlarda yapılan iftar programlarına katılıyor.

Okul Aile Birliği Başkanı Ramazan Gülkara, konuya ilişkin, Suriye, Sudan, Somali, Filistin, Cezayir, Yemen gibi ülkelerden de öğrencilerin bulunduğu okulda, şu anda 190 hafız öğrencinin eğitim gördüğünü dile getirdi.

Bu vasfıyla okulun uluslararası bir nitelik taşıdığını söyleyen Gülkara, "Okulumuz hafızlık üzerinden yetenek sınavı ile öğrenci alıyor ve Türkiye'nin pek çok ilinden hafızlar, okulumuza girebilmek için yetenek sınavına başvuruyor. Okulumuz da öğrencileri her anlamda yetiştirmek için büyük gayret gösteriyor. Ramazan ayı boyunca tüm öğrencilerimiz etkinliklerini sürdürecek. Böylece inşallah bu ayı daha anlamlı, idrak ederek yaşamaları, hem kendilerine hem de vatandaşlara faydalı bir iş yapmaları sağlanmış olacak." diye konuştu.