Öldürülen imam ve eşinin katil zanlısı olarak oğulları gözaltına alındı - Son Dakika
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Öldürülen imam ve eşinin katil zanlısı olarak oğulları gözaltına alındı

02.06.2023 11:09

Konya'da evlerinde öldürülmüş olarak bulunan imam ve karısının katil zanlısı olarak çiftin 26 yaşındaki oğlu gözaltına alındı. Şahıs cinayeti itiraf ederken suç aleti tabanca da ele geçirildi.

Dün Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra Mahallesinde imam olan Hüseyin Çoban (57) ve eşi Mürüvvet Çoban'dan (55) haber alamayan yakınları akşam saatlerinde eve geldiklerinde karı kocayı kanlar içerisinde buldu.

OĞULLARI GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Devam eden soruşturmada, çiftin 26 yaşındaki oğlu Mücahit Çoban katil zanlısı olarak jandarma tarafından gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Olayda kullanılan suç aleti tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi. Cinayeti itiraf eden Çoban'ın ifade işlemleri jandarmada devam ediyor.

Kaynak: İHA
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İçeriçumra, Jandarma, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öldürülen imam ve eşinin katil zanlısı olarak oğulları gözaltına alındı - Son Dakika


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