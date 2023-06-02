Öldürülen imam ve eşinin katil zanlısı olarak oğulları gözaltına alındı

Dün Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra Mahallesinde imam olan Hüseyin Çoban (57) ve eşi Mürüvvet Çoban'dan (55) haber alamayan yakınları akşam saatlerinde eve geldiklerinde karı kocayı kanlar içerisinde buldu.

OĞULLARI GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Devam eden soruşturmada, çiftin 26 yaşındaki oğlu Mücahit Çoban katil zanlısı olarak jandarma tarafından gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Olayda kullanılan suç aleti tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi. Cinayeti itiraf eden Çoban'ın ifade işlemleri jandarmada devam ediyor.