Konya'da inşa edilecek 1717 konut için kura çekildi - Son Dakika

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik yürüttüğü proje kapsamında Konya'da inşa edilecek 1717 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Konya Kongre ve Spor Merkezinde kura töreni düzenlendi.

Noter huzurda gerçekleştirilen kura çekimine katılan aileler heyecan yaşadı, ismi çıkanların mutlulukları gözlerine yansıdı.

Çalışma kapsamında hak sahipleri için 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 1717 konut yapılacak.

"Çok mutlu ve heyecanlıyım"

Kurada ismi çıkanlardan Senem Payas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dördüncü başvuru sonucunda ev çıktığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Eşinin yakın zaman önce işten ayrılığını dile getiren Payas, "Evliyim, ev sahibi değiliz, iki çocuğumuz var. Eşim yakın zaman önce işten ayrıldı. Dördüncü başvuru sonucunda Allah'a şükür bize de ev çıktı. Çok büyük bir mucize oldu bu kura sonucu. Çok mutlu ve heyecanlıyım." diye konuştu.

Kurada ismi çıkanlardan Dede Kuş da kiracı olduğunu, ilk başvurusunda kendisine ev çıktığını ve mutlu haberi yakınlarıyla hemen paylaştığını anlattı.

"Nasip bugüneymiş"

Evli ve iki çocuk annesi Mehtap Ateş ise kiralarda perişan olduklarını, bu projeyle artık ev sahibi olma imkanı yakaladıklarını belirtti.

Üç defa kendisinin, bir defa da eşinin yazıldığı ifade eden Ateş, "Biri dört yaşında biri beş yaşında iki çocuğumuz var. Eşimle defalarca başvurduk, çıkmadı. Nasip bugüneymiş, Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Rabbim ev sahibi olmayan ve kiralarda perişan olanlara da naip etsin." ifadelerini kullandı.