Konya'da inşaat isçisi silahlı saldırıda yaralandı
6 saat önce
Konya'da aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan inşaat işçisi yaralandı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:22 Kaynak: AA
'da aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan inşaat işçisi yaralandı.
İddiaya göre, Hüsamettin Çelebi
Mahallesi Demirhan Caddesi'nde Özalkent Polis Merkezi yakınında aracına binen inşaat işçisi Cevdet Köymen, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, bacağından yaralanan Köymen'i Konya Numune Hastanesine kaldırdı.
Köymen'in aracına 5 el ateş eden zanlı, olay yerinden kaçtı.
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