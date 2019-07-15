Son Dakika Haberleri: Konya'da inşaat isçisi silahlı saldırıda yaralandı
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Konya'da inşaat isçisi silahlı saldırıda yaralandı

6 saat önce

Konya'da aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan inşaat işçisi yaralandı.

Konya'da inşaat isçisi silahlı saldırıda yaralandı, System.String[]
Konya'da aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan inşaat işçisi yaralandı.
İddiaya göre, Hüsamettin Çelebi Mahallesi Demirhan Caddesi'nde Özalkent Polis Merkezi yakınında aracına binen inşaat işçisi Cevdet Köymen, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bacağından yaralanan Köymen'i Konya Numune Hastanesine kaldırdı.
Köymen'in aracına 5 el ateş eden zanlı, olay yerinden kaçtı.
Çelebi, Konya, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:22 Kaynak: AA
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