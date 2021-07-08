Konya'da iskeleden düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde 4 katlı inşaatın iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de bir inşaatta çalışan işçi A.S. (23), henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki iskeleden aşağıya düştü.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan A.S, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.