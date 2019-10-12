Konya'da inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, inşaatın 4. katından zemine düşen yabancı uyruklu işçi yaralandı.



Olay, Hacıakif Mahallesi Şehit Hasan Metli Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışmakta olan Mohammed Haydari, kurulan iskeleden toprak zemin üzerine düşerek yaralandı. Yüksekten düşme vakasının bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Haydari tedavi altına alındı. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri inşaat alanına güvenlik şeridi çekerek incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA