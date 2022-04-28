Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı - Son Dakika
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Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı

28.04.2022 15:11
Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde yapımı süren binada, beton dökümü sırasında çökme meydana geldi.

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde yapımı süren binada, beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçi yaralandı.

Selçuklu ilçesi, Sille Parsana Mahallesi Dikilitaş Sokak'ta bugün saat 13.30 sıralarında, yapımı süren binanın ikinci katında beton dökümü sırasında çökme oldu. İşçilerden Nuri Saçak ile İbrahim Bektaş enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle enkazdan çıkarılan 2 işçi, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı
Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı
Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı
Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı
Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı
Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı
Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı
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Dikilitaş, Selçuklu, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı - Son Dakika


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