Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı - Son Dakika

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde yapımı süren binada, beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçi yaralandı.

Selçuklu ilçesi, Sille Parsana Mahallesi Dikilitaş Sokak'ta bugün saat 13.30 sıralarında, yapımı süren binanın ikinci katında beton dökümü sırasında çökme oldu. İşçilerden Nuri Saçak ile İbrahim Bektaş enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle enkazdan çıkarılan 2 işçi, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.