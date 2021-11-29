Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Müftü Mahallesi'ndeki 6 katlı inşaatta çalışan Mehmet Şahin (49), 4. kattan asansör boşluğuna düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekibince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mesai arkadaşlarının paydos etmelerinin ardından gürültü duyarak gittikleri asansör boşluğunda Şahin'i ağır yaralı buldukları öğrenildi.