Son Dakika Haberleri: Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Son Dakika Güncel Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir inşaatın 4.katından düşen Afgan uyruklu işçi yaralandı.

Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir inşaatın 4.katından düşen Afgan uyruklu işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıakif Mahallesi Şehit Hasan Metli Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir inşaatta çalışan Afgan uyruklu Mohammed Haydari, iskeleden yere düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Beyşehir, Konya, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:32 Kaynak: AA
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