Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
1 saat önce
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir inşaatın 4.katından düşen Afgan uyruklu işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:32 Kaynak: AA
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir inşaatın 4.katından düşen Afgan uyruklu işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacıakif Mahallesi Şehit Hasan Metli Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir inşaatta çalışan Afgan uyruklu Mohammed Haydari, iskeleden yere düştü.
112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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