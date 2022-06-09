Konya'da inşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da inşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

09.06.2022 12:34
Konya'da inşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Konya'da inşaatlardan hırsızlık yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Konya'da inşaatlardan hırsızlık yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Erenköy ve Sille Ak mahallesindeki üç inşaat alanından, inşaat demiri ile yalıtım malzemesi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmada, şüpheli Ejder Ö. ile malzemeleri satın alan Ali K. yakalandı.

Ali K'nin deposunda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ejder Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ali K. hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da inşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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