Son Dakika Haberleri: Konya'da iş kazası: 1 yaralı
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Konya'da iş kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Konya'da doğal gaz sıkışması nedeniyle fırlayan borunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan işçi tedaviye alındı.

Konya'da iş kazası: 1 yaralı, System.String[]
Konya'da doğal gaz sıkışması nedeniyle fırlayan borunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan işçi tedaviye alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Aslım Caddesi'nde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesine ait Tatlıcak Tesisleri'ndeki doğal gaz depolama bölümünde, işçilerin çalışma yaptığı sırada borulardan birinde gaz sıkışması meydana geldi.
Gaz sıkışması sebebiyle fırlayan boru, işçilerden Ahmet Koyuncu'nun başına isabet etti.
Yaralanan Koyuncu, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:13 Kaynak: AA
İşçi, Konya, Güncel
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