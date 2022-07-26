Polis, gece 3 zanlının iş yerine bir minibüsle geldiğini, çaldıkları yakıtı otoparktaki bir kamyonete yükleyerek götürdüklerini, naklettikten sonra kamyoneti geri getirip bıraktıklarını tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da iş makinelerinin deposundan yakıt çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.