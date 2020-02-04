Konya'da iş ortağı olan kayınbiraderini öldüren sanığa müebbet istemi - Son Dakika
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Konya'da iş ortağı olan kayınbiraderini öldüren sanığa müebbet istemi

6 saat önce

Konya'da iş ortağı olan kayınbiraderini para çaldığı iddiasıyla araçla seyir halindeyken bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya'da iş ortağı olan kayınbiraderini öldüren sanığa müebbet istemi, System.String[]

Konya'da iş ortağı olan kayınbiraderini para çaldığı iddiasıyla araçla seyir halindeyken bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yakup Esenkaya ve taraf avukatları katıldı.

Esenkaya'nın avukatı Kasım Göçer, müvekkilinin üzerine atılı suçu, haksız tahrik altında işlediğini öne sürdü.

Göçer, müvekkilinin ortağı olan kayınbiraderi Sefa Uyanık'la iş anlaşmazlıkları yaşadığını, Uyanık'ın yaptığı "usulsüzlükler" üzerine aralarında tartışma çıktığını savundu.

Müşteki avukatı Zuhal Erinanç ise sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçunun sabit olduğunu belirterek, gerekli cezanın verilmesini talep etti.

Sanığın suçu "canavarca hisle" işlediğini, Uyanık'ı defalarca bıçakladığını ileri süren Erinanç, sanık ve maktul arasında suç işlemeyi gerektirecek bir husumetin de bulunmadığını belirtti.

İddia makamı esasa ilişkin verdiği mütalaasında, sanık ifadesi, doktor raporları, kamera kayıtları ve diğer somut deliller göz önünde bulundurularak, Esenkaya'nın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Esenkaya, "Öldürme niyetim yoktu. Böyle olmasını istememiştim. Pişmanım." dedi.

Avukat Göçer, esasa ilişkin savunma yapabilmeleri için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebinin kabulüne ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Meram ilçesinde Sait Paşa Caddesi'nde, 26 Ocak 2019'da, aynı araçta seyir halindeyken Yakup Esenkaya (61) ile iş ortağı kayınbiraderi Sefa Uyanık (54) arasında tartışma çıkmıştı. Esenkaya, Uyanık'ı bıçakla yaraladıktan sonra araçtan inip kaçmıştı.

Konya Numune Hastanesine kaldırılan Uyanık hayatını kaybetmiş, Esenkaya ise polise giderek teslim olmuştu.

Tutuklanan Esenkaya hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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