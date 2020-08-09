Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 10 katlı bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde patlama meydana geldi.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 10 katlı bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde patlama meydana geldi. Doğal gaz sıkışmasından olduğu tahmin edilen patlamada, etraftaki evlerin ve araçların camları zarar gördü. - KONYA
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9.08.2020 21:04:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da iş yerinde patlama - Son Dakika