Konya'da iş yerindeki patlama - Son Dakika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, dün Makami Sokakta meydana gelen patlama alanında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Pekyatırmacı'nın patlamanın yaşandığı iş yeri sahibi ve çevre esnafla görüştüğü belirtildi.

Pekyatırmacı'nın AFAD yetkililerinden zararın tazmini ile ilgili bilgi alarak esnafa izlemeleri gereken yolları anlattığı kaydedilen açıklamada, Pekyatırmacı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Burada meydana gelen patlama hakkında bilgi aldık. Esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu patlamanın şans eseri pazar günü gerçekleşmesi patlamanın olduğu, çevre dükkanlar ya da yoldan geçen birilerinin olmaması olayın sevindirici tarafı. Hiçbir maddi kayıp insan canı kadar değerli değil, bu nedenle bir nebze olsun içimiz soğudu. Tabii burada mağdur olan esnafımız ve daire sahipleri var. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maddi anlamda zararları büyük. AFAD Müdürümüzle görüştük ve zararın tazmini ile ilgili gereken ödemelerin yapılacağını ifade etti. Biz de belediye olarak elimizden geleni yaparak esnafımıza gereken desteği vereceğiz."