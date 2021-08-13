Görüntülerde hafif ticari araçla iş yerine gelen iki kişinin kepenkleri kaldırarak içeri girmesi, ardından dükkandaki tarım ilaçlarıyla tohumları çalarak çıkması yer alıyor.

Ekipler, çalışma kapsamında şüphelilerin A.K. (33) ve E.Ü. (34) olduğunu belirledi. Zanlılar, Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekiplerince yakalandı.

Merkez Karatay ilçesi Ovakavağı Mahallesi'nde gece saatlerinde zirai ürünler satılan iş yerinden 30 bin lira değerindeki tarım ilaçları ve tohumların çalınmasına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Konya 'da iş yerinden tarım ilacı ve tohum çaldıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Konya'da iş yerinden tarım ilacı ve tohum çaldıkları öne sürülen iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

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