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Konya'da iş yerlerinin önünden tencere ve ısıtıcı çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Konya'da iş yerlerinin önünden tencere ve ısıtıcı çalan 2 şüpheli yakalandı

31.01.2022 15:16
Konya'da iş yerlerinin önünden tencere ve ısıtıcı çalan 2 şüpheli yakalandı

Konya'da iş yerlerinin önünden elektrikli ısıtıcı ve tencere seti çalan iki hırsızlık zanlısı yakalandı.

Konya'da iş yerlerinin önünden elektrikli ısıtıcı ve tencere seti çalan iki hırsızlık zanlısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'ndeki iki iş yerinin önünden elektrikli ısıtıcı ve tencere setinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İncelemeler neticesinde polis, hırsızlıkta kullanılan aracın plakasını tespit ederek şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı.

Nakipoğlu Mahallesi'ndeki adreste çalıntı malzemelerle yakalanan şüpheliler S.Y. ve V.Y. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da iş yerlerinin önünden tencere ve ısıtıcı çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da iş yerlerinin önünden tencere ve ısıtıcı çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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