Konya'da İşçi Otobüsü Tıra Çarptı: 5 Yaralı
1 saat önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tıra işçi taşıyan otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Konya
'nın Ereğli
ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tıra işçi taşıyan otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Ereğli- Ayrancı
yolunun 30. kilometresi Şehitler Ormanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman
'a bisküvi almaya giden Murat B. idaresindeki 33 CPP 87 plakalı tır, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen ve Karaman'dan Ereğli'ye işçi getirdiği öğrenilen Murat A. idaresindeki 70 FV 662 plakalı servis otobüsü, buzlanan yolda duramayarak tıra çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ve 4 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:45 Kaynak: İHA
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