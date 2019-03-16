Son Dakika Haberleri: Konya'da İşçi Servisi ile Kamyon Çarpıştı: 10 Yaralı

Konya'da İşçi Servisi ile Kamyon Çarpıştı: 10 Yaralı

1 saat önce

Konya'da işçi taşıyan minibüs ile aynı kavşağa girmek isteyen kamyon çarpıştı.

Konya'da İşçi Servisi ile Kamyon Çarpıştı: 10 Yaralı, System.String[]
Konya'da işçi taşıyan minibüs ile aynı kavşağa girmek isteyen kamyon çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescid Mahallesi Sedirler Caddesi ile Ünen Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünen Caddesinden seyir halinde olan Hüseyin İ. idaresindeki 42 BF 536 plakalı kamyon, Sedirler Caddesinden sanayi bölgesine işçi taşıyan Harun A. yönetimindeki 42 ES 627 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs olduğu yerde kalırken, kamyon orta şeritten karşı şeride geçerek yol kenarında durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla kent merkezindeki değişik hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan kavşak araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:05 Kaynak: İHA

İşçi, Konya, 3. Sayfa
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