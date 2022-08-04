İşçi servisi ile tır çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı - Son Dakika
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İşçi servisi ile tır çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı

04.08.2022 20:25
İşçi servisi ile tır çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı

Konya'da işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Konya'da işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi içerisinde bulunan kavşakta Osman Ş. idaresindeki 42 C 1001 plakalı tarım makineleri üreten firmada çalışan işçileri taşıyan servis, İbrahim K. yönetimindeki 73 AAL 926 plakalı tır ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde serviste bulunan işçi Ahmet Baykal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, minibüste bulunan ve yaralanan 25 kişi ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Ahmet Baykal'ın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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TIR İLE İŞÇİ SERVİSİ ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 25 YARALI TIR İLE İŞÇİ SERVİSİ ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 25 YARALI 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yarın başlayacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yarın başlayacak
Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşçi servisi ile tır çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşçi servisi ile tır çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı - Son Dakika
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