Konya'da işçi servisleri çarpıştı 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da işçi servisleri çarpıştı 11 kişi yaralandı

03.03.2022 08:35
Konya'da işçi servisleri çarpıştı 11 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde işçileri taşıyan 2 servisin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde işçileri taşıyan 2 servisin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bozkır-Seydişehir istikametinde seyreden 2 servis aracı çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri devrildi, ilk belirlemelere göre servislerde bulunan 11 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Konya'da işçi servisleri çarpıştı 11 kişi yaralandı
Konya'da işçi servisleri çarpıştı 11 kişi yaralandı
Konya'da işçi servisleri çarpıştı 11 kişi yaralandı
Konya'da işçi servisleri çarpıştı 11 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya'da işçi servisleri çarpıştı 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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