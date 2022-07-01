Konya'da ışık ihlali yapan yayalar havadan dron ile uyarıldı ve denetlendi - Son Dakika
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Konya'da ışık ihlali yapan yayalar havadan dron ile uyarıldı ve denetlendi

01.07.2022 21:53

Konya'da ışık ihlali yapan yayalar havadan dron ile uyarıldı ve denetlendi Konya'da kazaları en az seviyelere indirmek için, yayalarda kırmızı ışık ihlali ve hatalı park yapan sürücüler havadan denetlenerek uyarılar yapıldı.

Konya'da ışık ihlali yapan yayalar havadan dron ile uyarıldı ve denetlendi

KONYA - Konya'da kazaları en az seviyelere indirmek için, yayalarda kırmızı ışık ihlali ve hatalı park yapan sürücüler havadan denetlenerek uyarılar yapıldı. Dron ile diyafon uyarılarını ilk defa duyan vatandaşlar ise uygulamanın başarılı olduğunu söyledi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kazaları en az seviyelere indirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Teknolojik sistem ile kent merkezinde farklı noktalarda yapılan uygulama ile hatalı park yapan sürücüler dron ile uyarılıyor. Sesli uyarılara uymayan sürücülere ise idari para cezası uygulanıyor. Kemerli Çarşı, Maliye, Adalhan Kavşağı, Zafer Meydanı ve Mevlana Meydanı civarında düzenlenen uygulamayla sürücüler havadan denetlendi. Hatalı park edilen araçlar kaldırılarak, trafik akışı normal olarak sağlandı.

İhlal yapan vatandaşlar dronlu sesli sistem ile uyarıldı

Kırmızı ışık ihlali ile araçların yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazaların artması üzerine, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların kırmızı ışık kuralını takip etmeleri konusunda farklı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışma ile kırmızı ışık ihlali yapan ve kazaya sebebiyet veren vatandaşlar dronlu sesli sistem ile uyarıldı. Vatandaşlar ise bu sistemi ilk defa gördüklerini oldukça faydalı dikkat çekici olduğu söyledi.

"Sesli dron sistemi uygulamamız vatandaşlarımız için devam edecek"

Trafik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Yakup Porsuk, "Konya Trafik Şube Müdürlüğü teknolojik imkanları kullanarak vatandaşlarımızın yaya yolları, bisiklet ve hatalı araç park etmemeleri konularında dronlu sistem ile uyarıyoruz. Vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli tedbirlerimiz aralıksız devam edecek. Ayrıca yaya geçitlerinde vatandaşlarımızın sinyalizasyon sistemi ışıklara uymaları konularında da gerekli eğitimlerle bu gibi önemli kurallar için farkındalık yapıyoruz. Bu çalışmalar aralıksız ve sesli dron sistemi uygulamamız vatandaşlarımız için devam edecek" dedi.

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Kaynak: İHA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da ışık ihlali yapan yayalar havadan dron ile uyarıldı ve denetlendi - Son Dakika

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