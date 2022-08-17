Konya'da "soğuk çay" nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
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Konya'da "soğuk çay" nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

17.08.2022 16:35
Konya'da "soğuk çay" nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı müşterisi Emel Göçer'i tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı müşterisi Emel Göçer'i tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Muhammed İlhan ve taraf avukatları katıldı.

Sanık İlhan, önceki beyanlarını tekrarladı, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göçer (33) ile beraberindeki iki kişi, 14 Ağustos 2021'de yol kenarındaki çay bahçesinde mola vermişti. Göçer, istediği çayın soğuk geldiği gerekçesiyle işletmeci Muhammed İlhan (41) ile tartışmıştı. İlhan'ın tabancayla başından vurduğu Göçer, Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tutuklanan İlhan hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 'soğuk çay' nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

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