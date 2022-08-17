Ankara 'dan Antalya 'ya seyahat eden Emel Göçer (33) ile beraberindeki iki kişi, 14 Ağustos 2021'de yol kenarındaki çay bahçesinde mola vermişti. Göçer, istediği çayın soğuk geldiği gerekçesiyle işletmeci Muhammed İlhan (41) ile tartışmıştı. İlhan'ın tabancayla başından vurduğu Göçer, Konya Şehir Hastanesi 'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da 'soğuk çay' nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

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