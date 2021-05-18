Konya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi - Son Dakika

Konya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi

18.05.2021 19:37
Konya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi, System.String[]

Konya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.

Konya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilere dayanışma göstermek için çok sayıda kişi araçlarıyla Mevlana Kültür Merkezi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen araçlarla, daha sonra konvoy halinde şehir meydanında korna sesleri eşliğinde tur atıldı.

AGD Konya Şubesi Başkanı Ceylani Kılıç, konvoy öncesinde yaptığı açıklamada, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarını lanetlediklerini söyledi.

İsrail'in saldırılarına, küstahlık ve şımarıklıkla tüm dünyanın gözü önünde devam ettiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Saldırıların başladığı ilk günden itibaren Türkiye ve İslam ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir noktasından Filistinli kardeşlerimize destek mesajları gelmekte, hangi dinden ya da ırktan olursa olsun vicdan sahibi insanlar ellerinde Filistin bayrakları ile meydanlara inip, hep bir ağızdan İsrail'in terörist olduğunu haykırmaktadır.

Tarih boyunca görüldüğü gibi yenileceklerini anlayan zalimler, azgınlıklarını şiddetlendirmiştir. Bugün Peygamber Efendimiz'in başlattığı kutlu yolculuğun izinden giden Hz. Ömer'in, Selahaddin Eyyubilerin, Yavuzların, Abdülhamitlerin, Hasan El Bennaların, Seyit Kutupların, Necmettin Erbakanların, Şeyh Ahmet Yasinlerin, Filistinli direniş önderlerin devam ettirdiği büyük Kudüs yürüyüşünde bayrağı teslim alma vaktidir."

Kılıç, 'Büyük Kudüs Konvoyu'nun tüm Türkiye'de gerçekleştirildiğini hatırlatarak, her zaman dualarının Filistin'de özgürlük mücadelesi verenlerin yanında olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi - Son Dakika


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