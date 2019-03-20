Konya'da İstinat Duvarı Çöktü (2)

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Süt Üreticileri Birliğinin bahçesindeki tıkanan atık su borularını yeniledikleri sırada çöken istinat duvarının altında kalan 4 işçi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Süt Üreticileri Birliğinin bahçesindeki tıkanan atık su borularını yeniledikleri sırada çöken istinat duvarının altında kalan 4 işçi yaralandı.



Karapınar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Süt Üreticileri Birliğinin bahçesindeki tıkanan atık su borularını yenilemek için çalışan 4 işçi, kepçeyle kazılan yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki çukura girdi.



Bu sırada, çukurun bitişiğindeki istinat duvarı çöktü.



Enkaz altında kalan işçiler Mustafa Erkul (19), Yaşar Kadir Gümüş (17), Yusuf Karakaya (18) ve İbrahim Özdinç (25), ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerinin, yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.



Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin, vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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