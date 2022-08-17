Bu yılın yavrusu olan şahinin yeterince beslenemediği için zayıf düştüğünü ve gözlem altına alındığını anlatan Koyuncu, vatandaşların yaban hayvanlarına karşı duyarlı olmasını ve bu tür durumlarda kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Halkapınar, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da bitkin halde bulunan şahin yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika

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