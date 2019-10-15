Son Dakika Haberleri: Konya'da izinsiz kazı yapan 15 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Konya'da izinsiz kazı yapan 15 kişi yakalandı

Konya'da izinsiz kazı yapan 15 kişi yakalandı

25 dakika önce

Konya'da, izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle biri kadın 15 kişi gözaltına alındı.

Konya'da izinsiz kazı yapan 15 kişi yakalandı, System.String[]

Konya'da, izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle biri kadın 15 kişi gözaltına alındı.

Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

Mahmudiye Mahallesi Hanımlı Tepesi mevkisinde izinsiz kazı yapıldığını tespit eden ekipler, biri kadın 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kazı yapılan bölgede, sıkıştırılmış şeker karışımlı patlayıcı, demir kesme makinesi, 3 jeneratör, av tüfeği, 2 tabanca, projektör ışık, kablo, matkap, hilti, el feneri, kürek, kazma, balta, keser gibi aletler ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadınhanı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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