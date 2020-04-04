Konya'da izinsiz üretilen 29 bin maske ele geçirildi - Son Dakika

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Konya'da izinsiz üretilen 29 bin maske ele geçirildi
7 saat önce
Konya'da düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 29 bin maske ele geçirildi.
Konya'da düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 29 bin maske ele geçirildi.
Merkez Selçuklu ilçesinde faliyet gösteren iş yerinde izinsiz maske üretildiği ihbarını alan polis ekipleri, operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada satışa hazır 29 bin maske ele geçirildi.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlenirken sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:18 Kaynak: AA
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